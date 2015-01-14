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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 14日 星期三 11:50 BJT

习近平：今年保持高压态势不放松 着力完善国有企业监管制度

中国国家主席习近平称，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变，且有破有立，反腐倡廉建章立制要抓好制度建设，包括着力完善国有企业监管制度等。路透
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