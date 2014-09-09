习近平即将出访印度等国

中国外交部周二称，中国国家主席习近平即将访问印度。外交部表示，习近平本次对多国的访问第一站是塔吉克斯坦，周四和周五将在该国出席上合组织会议。随后，习近平还将到访马尔代夫、斯里兰卡和印度。外交部也没有提供进一步细节，仅周末表示习近平将推迟访问巴基斯坦。路透