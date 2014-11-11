习近平与日本首相安倍晋三举行正式会谈

中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一举行了正式会谈，这是他们就任国家领导人以来首次正式会晤。电视画面显示，安倍在人民大会堂等待习近平的迎接，而通常的做法是习近平在这里等待外宾。两人握手时习近平表情严肃，面无笑容，没有说话，握手场面尴尬。路透