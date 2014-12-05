习近平要求加快军事装备体系的构建

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透北京12月5日 - 中国官方媒体报导称，国家主席习近平要求加快构建适应履行使命要求的军事装备体系，为实现强军梦提供强大物质技术支撑。
新华社周四晚间报导称，习近平在解放军一项为期两天的会议上表示，军事改革应遵循建设一支掌握先进装备的人民军队的目标。
“武器装备是军队现代化的重要标志，是国家安全和民族复兴的重要支撑。”报导援引习近平指出。
“当前和今后一个时期是我军装备建设的战略机遇期，也是实现跨越式发展的关键时期。”
习近平表示，要增强装备发展的科学性、针对性、前瞻性，在填补体系空白、补齐短板弱项上下功夫，确保装备实战适用性。
“各级指挥员要带头学装、知装、用装，教育引导官兵大胆操作和使用装备。”习近平说道。
（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。