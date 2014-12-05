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时事要闻 | 2014年 12月 5日 星期五 12:17 BJT

习近平要求加快军事装备体系的构建

路透北京12月5日 - 中国官方媒体报导称，国家主席习近平要求加快构建适应履行使命要求的军事装备体系，为实现强军梦提供强大物质技术支撑。

新华社周四晚间报导称，习近平在解放军一项为期两天的会议上表示，军事改革应遵循建设一支掌握先进装备的人民军队的目标。

“武器装备是军队现代化的重要标志，是国家安全和民族复兴的重要支撑。”报导援引习近平指出。

“当前和今后一个时期是我军装备建设的战略机遇期，也是实现跨越式发展的关键时期。”

习近平表示，要增强装备发展的科学性、针对性、前瞻性，在填补体系空白、补齐短板弱项上下功夫，确保装备实战适用性。

“各级指挥员要带头学装、知装、用装，教育引导官兵大胆操作和使用装备。”习近平说道。

（完）

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