习近平：鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策不变

路透北京3月4日 - 中国国家主席习近平周五称，非公有制经济在中国经济社会发展中的地位和作用没有变；中国鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变；中国致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。

人民日报援引他在民建、工商联委员会联组讨论时重申，实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是中国共产党确立的一项大政方针，必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

他并强调，各地区各部门要细化量化政策措施，制定相关配套举措，使有关鼓励、支持、引导非公有制经济发展的政策落地落细落实，让民营企业真正从政策中增强获得感。

习近平此前在主持中共中央政治局第二十八次集体学习时表示，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，推动各种所有制取长补短、相互促进、共同发展。（完）