习近平：起跑决定后程 要把抓落实作为推进改革重点

路透北京2月28日 -备受关注的中国“两会”下周即将开幕。中国广播网周五晚间新闻援引国家主席习近平的讲话称，起跑决定后程，今年工作抓得怎么样对起好步、开好局意义重大，要把抓落实作为推进改革工作的重点。

“全面完成三中全会所确定的改革任务还有七年时间，起跑决定后程，今年工作抓得怎么样对起好步、开好局意义重大，”习近平在中央全面深化改革领导小组第二次会议上称。

他指出，经济体制改革是全面深化改革的重头，对其它领域改革有牵引作用，要抓好已经出台改革措施的落实。

中国广播网报导称，会议审议通过了中央深化改革领导小组2014工作要点，明确了今年改革的任务和要点，而且要把工作要点确定的任务逐项明确职责单位、职责人和时间进度。

作为习李政府上任一年来的首份答卷，“两会”吸引着全球的目光。在多家投行和券商看来，虽然中国2014年宏观经济目标料将持稳不变，但内涵或有差别，改革和转型可能提升政府对经济增速下行的容忍度。

过去一年，本届政府在反腐倡廉和简政放权方面打出了结实的组合拳，而在带有“改革元年”印记的2014年，改革有望向保障民生等领域纵深发展，其中年年两会热议的社会保障，养老金双轨制以及收入分配不公等民生热点话题，更期待实质性突破。

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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