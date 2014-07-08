习近平：准确把握改革发展稳定的平衡点及改革发展着力点

路透北京7月8日 - 中国国家主席习近平周二强调，中国具备持续健康发展的有利条件，应准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握改革发展的着力点。

中央广播电台晚间新闻援引习近平主持召开经济形势专家座谈会的讲话称，要加快转变经济发展方式，加快调整经济结构，推动使市场在资源配置中起决定性作用。

“准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握近期目标和长期发展的平衡点，准确把握改革发展的着力点，准确把握经济社会发展和改善人民生活的结合点，”他说。

与会专家们指出，当前经济运行基本面是好的，要坚持稳中求进的工作总基调，保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，有效实施一些兼顾当前和长期的政策措施，特别是要加大改革落实力度。

中国国务院总理李克强周一表示，中国二季度经济发展状况比一季度有所改善，但对于下行压力仍不能掉以轻心；将继续加强预调微调，实施定向调控。

中国2014年GDP增长目标设定在7.5%左右。今年一季度经济增速仅有7.4%，为2012年三季度以来最低水平。经济下行压力加大，令市场对中国能否实现今年增长目标持有疑虑。

中国国家统计局定于7月16日公布二季度GDP和工业、投资及消费数据。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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