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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 26日 星期二 12:07 BJT

习近平在坦桑尼亚演讲 希望与非洲建立平等关系

中国国家主席习近平周一对非洲国家表示，他希望建立有助于非洲发展的平等关系。这也是他对外界关于中国只对非洲原材料感兴趣顾虑作出的回应。中国将在2013-2015年间向非洲提供200亿美元贷款，习近平承诺要“帮助非洲国家把资源优势转化为发展优势，实现自主发展与可持续发展”。路透
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