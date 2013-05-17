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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 17日 星期五 14:40 BJT

习近平主持起草中国经济改革方案--消息人士

消息人士称，中国国家主席习近平亲自主持起草改革计划，以重振经济。消息人士称，习近平将在今年晚些时候召开的党内重要会议上提出经济改革方案，表明他对实现突破性改革的认真态度。路透
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