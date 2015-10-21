习近平称中国经济不会硬着陆 经济进入“新常态”

路透伦敦10月21日 - 中国国家主席习近平周三表示，中国经济将避免出现硬着陆；但他承认，中国这个全球第二大经济体也面临一定的下行压力。

数月以来，中国领导人一直在努力安抚全球市场，令其相信经过人民币贬值和股市暴跌之后，中国经济形势依然可控。

习近平在对英国进行国事访问期间发表了上述讲话。他说，中国经济发展进入了一个“新常态”，中国像其他新兴经济体一样，经历了数十年的快速增长之后，已有能力应对经济放缓的冲击。

“中国经济运行将始终保持在合理区间，不会硬着陆，”习近平表示。此前英国首相卡梅伦宣布与中方达成多项协议，价值接近400亿英镑(620亿美元)。

习近平在伦敦金融城对企业领袖表示，新兴经济体的经济基本面依然健康。

“当前，中国经济运行总体平稳，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险都稳中有进，主要指标处于合理区间和预期目标之内。”习近平并表示，中国已经是世界第二大经济体，即使保持7%甚至再低一点的增长率，年增长量也将达到8,000多亿美元。

中国第三季经济增长率跌破7%，为全球金融危机以来首见，令中国政府面临更大的降息和采取其他刺激经济措施的压力。

习近平表示，中国需要解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续问题，以利于走得更稳更远。

这将增强中国政府对设施市场化改革的承诺。

“政府要维护好公开、公平、公正的市场秩序，”习近平指出。“中国打开的大门不会关闭。”(完)