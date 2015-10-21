习近平称中国经济不会硬着陆 经济进入“新常态”

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透伦敦10月21日 - 中国国家主席习近平周三表示，中国经济将避免出现硬着陆；但他承认，中国这个全球第二大经济体也面临一定的下行压力。
数月以来，中国领导人一直在努力安抚全球市场，令其相信经过人民币贬值和股市暴跌之后，中国经济形势依然可控。
习近平在对英国进行国事访问期间发表了上述讲话。他说，中国经济发展进入了一个“新常态”，中国像其他新兴经济体一样，经历了数十年的快速增长之后，已有能力应对经济放缓的冲击。
“中国经济运行将始终保持在合理区间，不会硬着陆，”习近平表示。此前英国首相卡梅伦宣布与中方达成多项协议，价值接近400亿英镑(620亿美元)。
习近平在伦敦金融城对企业领袖表示，新兴经济体的经济基本面依然健康。
“当前，中国经济运行总体平稳，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险都稳中有进，主要指标处于合理区间和预期目标之内。”习近平并表示，中国已经是世界第二大经济体，即使保持7%甚至再低一点的增长率，年增长量也将达到8,000多亿美元。
中国第三季经济增长率跌破7%，为全球金融危机以来首见，令中国政府面临更大的降息和采取其他刺激经济措施的压力。
习近平表示，中国需要解决经济发展中存在的不平衡、不协调、不可持续问题，以利于走得更稳更远。
这将增强中国政府对设施市场化改革的承诺。
“政府要维护好公开、公平、公正的市场秩序，”习近平指出。“中国打开的大门不会关闭。”(完)
(编译 王颖/徐文焰；审校 杜明霞)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。