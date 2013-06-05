习近平访问墨西哥 两国承诺将展开广泛合作

在中国国家主席习近平访问期间，中国和墨西哥周二承诺将在能源、矿业和基础设施等众多领域展开广泛合作，但两国间的自由贸易协定仍暂无可能。墨西哥政府表达了对与中国巨大贸易逆差的担忧，墨西哥总统培尼亚希望扭转这一贸易不平衡局面。路透