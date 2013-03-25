习近平莫斯科演讲 称反对外国力量干涉别国内政

中国国家主席习近平周六在莫斯科的演讲中，呼吁外国力量不要干涉他国内政。这向西方发出信号，也呼应了俄罗斯总统普京多次作出的类似表态。此前一天，习近平与俄罗斯总统普京会晤。俄罗斯是习近平当选国家主席以来首次海外出访的第一站。路透