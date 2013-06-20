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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 20日 星期四 14:35 BJT

习近平会见越南国家主席 称希望维护南中国海和平稳定

中国国家主席习近平周三对来访的越南国家主席张晋创表示，维护南中国海地区的和平与稳定对两国非常重要。习近平同时也重申中国在南中国海问题上的立场，称该问题需通过双边谈判解决。外交部网站称，张晋创对习近平表示，越南也希望通过协商妥善处理有关问题。路透
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