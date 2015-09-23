习近平：未来五年预计中国将进口10万亿美元商品

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月23日 - 中国国家主席习近平22日在西雅图出席第三届中美省州长论坛并发表讲话称，未来五年，预计中国将进口10万亿美元商品，对外投资将超过5,000亿美元，出境旅游人数将超过5亿人次。
新华社周三报导援引习近平的讲话称，中国正在大力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，实施创新驱动发展战略，这一进程将对外部商品、技术、服务产生海量需求。中国正在制定“十三五”时期经济社会发展规划，也将着力实行新一轮高水平对外开放，加快建立开放型经济新体制。
“一带一路”欢迎包括美国在内的世界各国积极参与。这些措施将为中美地方合作创造机遇。”他称。
他指出，中国正在大力推进生态文明建设，这也是“十三五”规划的一个重点方向。粗略计算，这些年每年环保投入近2,000亿美元，各地环保投入都在快速增长。这方面中国有需要、有市场，美国有技术、有经验。两国地方环保领域交流合作理应成为中美合力应对气候变化、推进可持续发展的一个重要方面。
应美利坚合众国总统奥巴马邀请，国家主席习近平于9月22日至25日对美国进行国事访问。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。