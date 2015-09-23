习近平：未来五年预计中国将进口10万亿美元商品

新华社周三报导援引习近平的讲话称，中国正在大力推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，实施创新驱动发展战略，这一进程将对外部商品、技术、服务产生海量需求。中国正在制定“十三五”时期经济社会发展规划，也将着力实行新一轮高水平对外开放，加快建立开放型经济新体制。

他指出，中国正在大力推进生态文明建设，这也是“十三五”规划的一个重点方向。粗略计算，这些年每年环保投入近2,000亿美元，各地环保投入都在快速增长。这方面中国有需要、有市场，美国有技术、有经验。两国地方环保领域交流合作理应成为中美合力应对气候变化、推进可持续发展的一个重要方面。