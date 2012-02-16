习近平强调中美关系应当相互尊重并加强合作

路透华盛顿2月15日电---中国国家副主席习近平周三对美国表示,愿意在贸易和朝鲜(北韩)、伊朗等热点问题上深化合作,但也警告美方要尊重中方在西藏、台湾和其它有争议问题上的要求.

"中美关系正处於新的历史起点,"习近平对美国商界领袖表示.周二习近平与奥巴马总统和美国其他高级官员会面.

习近平称,中美应当携手走出一条大国之间和谐相处、良性竞争、合作共赢的新型道路.

习近平也表示,中美双方应当相互尊重,增进战略互信,尊重彼此核心利益与重大关切.

本次访美是习近平提升国际地位的一次机遇,预计习近平将在今年稍後出任中国共产党总书记,并於2013年3月接任国家主席.

即使习近平尚未结束访美行程,奥巴马在访问密尔瓦基为其连任白宫铺路时,继续抨击中国的贸易操作.他说当美国人的竞争对手不遵守游戏规则时,他不会袖手旁观.

习近平在访美的演说中,提到许多美中关系敏感之处,包括中方的汇率政策.

习近平说,中国进行的汇率改革,已经帮助美国2011年对中国出口规模超过1,000亿美元,大幅降低中国整体贸易顺差.

"中国已经成为美国成长最快的出口市场,"习近平说."贸易顺差与GDP的比例已从超过7%下降至2%,达到国际认可的合理水平."

"全球正在历经重大改变,中国及美国面临共同挑战,在国际事务上共担责任,"习近平说.

"我们应该更进一步运用双边和多边机制,在热点问题上加强中美双方合作,包括朝鲜半岛和伊朗核问题,"他说.

同时,他呼吁美国不要支持台湾和西藏的独立运动.

习近平也承认美国最近把重心转向亚洲,但是他警告美方别太过分.

"中国欢迎美国在促进亚太地区和平、稳定及繁荣方面扮演建设性的角色,但同时我们希望美方会真正尊重这个地区的国家的利益及关切,包括中国."(完)

--编译 李春喜/李婷仪;审校 程琳/张荻

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