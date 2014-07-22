习近平出访古巴 引发更多投资期待

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Marc Frank

路透哈瓦那7月21日 - 中国国家主席习近平周一晚间开始对古巴进行为期两天的访问，引发中国将对古巴进行投资的期待。

习近平周二将会见古巴总统劳尔·卡斯特罗，随后飞往古巴圣地亚哥参观改善港口设施的计划和飓风桑迪后的重建工作。

习近平上周在巴西参加了金砖国家峰会，随后访问了阿根廷和委内瑞拉。

中国已经修改了古巴政府和商业债务的偿还时间，外界预计规模超过60亿美元。但2000年签署的镍行业大规模投资协议、一个酒店行业的协议以及五年前签署的一个石油炼厂扩大协议并未实现。

中国生产的汽车、大巴、机车、船只和家电在古巴日益流行。古巴西北海岸线附近租赁的石油钻井平台上飘扬着中国国旗，一个现代化集装箱港口也在使用中国设备，但直接投资仅局限于15年前建立的一个通讯合资企业和比那尔得里奥省（Pinar del Rio）的一个陆上油田。

近年来，中国在拉美和加勒比海地区投资了800亿美元，其中很少投向了古巴。投资、债务和贸易料是本周的焦点。

劳尔·卡斯特罗2006年担任总统后开始进行市场化改革，类似于中国上世纪80年代的改革。

古巴今年设立了第一个中国式的特区，并通过了一个吸引外资的法律，特别针对俄罗斯、中国和巴西等友好的国家。其中一个条款首次允许投资者从国内带人前往古巴进行建设，意在吸引中国。

据报导，双方正在探讨一些投资项目，包括制药和汽车组装，但本周料不会达成最终的投资协议。（完）