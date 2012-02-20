习近平淡化中国经济硬着陆担忧

中国国家副主席习近平周五表示，中国经济今年将会稳定增长并避免硬着陆，不认为会像分析师担心的那样，遭遇这种可能波及全球经济的情况。他在洛杉矶的一个商业论坛上表示中国将继续刺激内需，同时引导投资流向美国，希望以此打动渴望分享中国经济增长成果的美国企业和各州州长。路透