习近平称推进供给侧改革要有新作为 欠发达地区更需实施创新战略

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月20日 - 中国国家主席习近平周一指出，推进供给侧结构性改革要有新作为，越是欠发达地区越需要实施创新驱动发展战略，欠发达地区可以通过东西部联动和对口支援等机制来增加科技创新力量，以创新的思维和坚定的信心探索创新驱动发展新路。
央广网援引他在宁夏考察时的讲话并称，上半年中国经济总体运行平稳，实现了稳中有进的良好开局，要有信心和定力，看大势、看趋势；要下大力气解决制约经济发展的深层次问题，多做强基础、谋长远的事情，从根本上提高经济发展质量、效益、竞争力。
“要切实把新发展理念贯穿于经济发展全过程，落实到全面建成小康社会各方面。”习近平称。
习近平近日在京主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。（完）
(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。