习近平称推进供给侧改革要有新作为 欠发达地区更需实施创新战略

路透北京7月20日 - 中国国家主席习近平周一指出，推进供给侧结构性改革要有新作为，越是欠发达地区越需要实施创新驱动发展战略，欠发达地区可以通过东西部联动和对口支援等机制来增加科技创新力量，以创新的思维和坚定的信心探索创新驱动发展新路。

央广网援引他在宁夏考察时的讲话并称，上半年中国经济总体运行平稳，实现了稳中有进的良好开局，要有信心和定力，看大势、看趋势；要下大力气解决制约经济发展的深层次问题，多做强基础、谋长远的事情，从根本上提高经济发展质量、效益、竞争力。

“要切实把新发展理念贯穿于经济发展全过程，落实到全面建成小康社会各方面。”习近平称。

习近平近日在京主持召开经济形势专家座谈会时指出，当前经济运行基本平稳，符合预期和中央对经济形势的判断；宏观经济政策要坚持稳中求进工作总基调，适度扩大总需求，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。（完）