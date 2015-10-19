独家：中国国家主席习近平称英国对中国开放是明智的

中国国家主席习近平本周出访英国前接受了路透专访，他盛赞英国强化与中国的商业关系是一个明智的战略选择，并表示中国期待着同英国在更大范围、更高水平、更深层次上开展合作。习近平称，中国也担忧世界经济增长乏力，但他相信中国经济稳定发展的基本面没有改变。路透