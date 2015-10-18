独家：中国国家主席习近平称英国对中国开放是明智的 吁他国跟进

图为2015年5月17日资料图片，显示中国国家主席习近平在人民大会堂。 REUTERS/Saul Loeb/Pool

(by Stephen J. Adler and Jason Subler)

路透10月18日 - 中国国家主席习近平正准备出访英国，他盛赞英国强化与中国的商业关系，是一个“明智的战略选择”。习近平此次访问英国，预料将获得比近期访美更为盛大且更为温暖的接待。

在习近平即将出访英国之际，全球正对中国经济成长感到不安，他承认“中国经济发展有让我们担忧的问题”，但在接受路透书面访问时，他也试图缓和这些疑虑。

习近平称，中国也担忧世界经济增长乏力，但他相信中国重塑经济能够安然度过当前景气滑坡，并将在未来转型成为更有活力的经济。

习近平周一晚间将抵达伦敦展开为期四天的访问，届时将会展现出这种自信，预料这次访问将通过一连串的商业协议强化中国与英国间的关系。

“英国表示愿做对华最开放的西方国家，这是一个明智的战略选择，也完全符合英国自身的长远利益”，习近平在回覆路透的书面回应中写道。

“中国期待着同英国在更大范围、更高水平、更深层次上开展合作”。

**更为温暖的接待**

习近平此次出访之际，正值英国以及许多其他西方国家在内部争论什么是与中国打交道的最好方法。中国不论在经济还是外交上的影响力都与日俱增，但在人权及南中国海等问题上则保持旧有立场，与西方国家往往相左。

当习近平上月访问美国时，就显示出这样的紧张关系，双方在讨论网络盗窃、以及中国与邻国的海事争端上产生摩擦。

习近平访问英国期间，预料将获得更为温暖的招待，习近平称这可能开启中英关系的“黄金时代”。习近平将与妻子彭丽媛下榻白金汉宫，成为伊莉莎白女王的贵宾。

今年稍早，英国成为首个加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)的西方国家，引发其他国家争相加入，并使施压盟国不要参与的美国处境难堪。

当时，英国称加入亚投行成为创始成员国“将会为英国及亚洲创造出无可比拟的共同投资和成长机会。”

英国财政大臣奥斯本上月到中国进行预备性访问时即为此定调，当时他力邀中国到英国投资，并避谈人权问题，获得中国官方媒体的赞赏。

习近平这次访英是2005年来首度有中国领导人对英国进行国事访问。但访问期间仍有可能出现尴尬场面，英国新任工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)发言人表示，柯尔宾打算在与习近平会面时提出人权问题。

**“没有玻璃门”**

习近平呼吁英国及其他国家不要带着偏见看待中国企业。北京当局目前正支持从高速铁路到核能技术等领域的企业争取海外合约。

“企业发展当然要竞争，没有人会把市场拱手让给竞争对手，”习近平在以英文提供的评论中指出。“我们希望这种竞争是良性的、符合市场规律的，而不要设置一些非经济、非市场的‘弹簧门’、‘玻璃门’。

习近平访问期间料签署的一项协议，就是两家中国国营公用事业投资法国公用事业公司EDF (EDF.PA)于英国西南部Hinkley Point建造的核能发电计划，该计划规模达160亿英镑(250亿美元)。

EDF Energy主管Vincent de Rivaz称，习近平的访问是敲定协议的“适当时机”。

中国有着向包括西方国家在内的海外市场销售核能技术的远大抱负。虽然评论人士称，中国政府提供低成本融资给核能及其他领域等协助是不公平竞争，但习近平对中国的作法提出辩护。

习近平称，“即便在市场经济条件下，各国对企业发展都会有形式多样的支持措施，不能简单把这些都看成是国家补贴。”

中国政府称，习近平的评论是由中国政府官员所准备，但由习近平本人亲自审核及批准。

**经济忧虑**

习近平坦承担心中国经济放缓。

“中国同国际市场密切关联，全球经济情况总体偏弱，中国不可能独善其身。中国经济发展有让我们担忧的问题，我们正在抓紧加以解决。我们也担忧世界经济增长乏力，这对各国特别是发展中国家发展不利”，他表示。

路透调查的经济分析师预计，中国三季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至6.8%，为2009年第一季以来最慢增速，且低于7%的政府今年增速目标。三季度GDP数据将于周一发布。

不过习近平表示，在经济结构调整之际经济放缓是正常的。政府正设法调整经济结构，从高度仰赖基础建设和房地产投资的经济形态转型，发展服务业和高科技行业等推动增长的新领域。

习近平指出，目前为止中国已出台的货币宽松措施，及8月完善人民币汇率形成机制，都有助降低风险。

“下一步，中国将按照市场化、法治化方向稳步推进金融改革，培育公开透明和长期稳定健康发展的资本市场 ”，他说。

欧美企业抱怨在中国经商的环境限制愈来愈大，比如按新法规，要与中国开展科技业务的企业，要么需提交内容可能敏感的数据给中国当局，要么就得放弃中国市场。

习近平说，中国将继续致力吸引外商投资，健全商业法治，保护知识产权，促进公平竞争。

**足球野心**

中国宣示南海领土主权的动作，包括建设人工岛等，触动周边地区的紧张神经，并引来西方国家的关切。

习近平毫不讳言中国对开发这个区域的主权。

“南海诸岛自古以来就是中国领土，这是老祖宗留下的。任何人要侵犯中国的主权和相关权益，中国人民都不会答应”，他说。

他并表示，南中国海若是不稳定，并不符合中国利益。

“中国不愿看到南海生乱，更不会主动制造混乱，”习近平并表示，中国将努力通过协商解决争议，确保航行自由。

另外在轻松的一面，身为足球迷的习近平表示，中英可以在运动方面合作。据白金汉宫提供的行程安排，习近平周五将在英国首相卡梅伦的陪同下，造访曼城足球俱乐部。