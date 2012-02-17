习近平在艾奥瓦州讨论农产品贸易

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透德梅因2月16日电---中国国家副主席习近平周四与美国农业官员聚集在美国谷物种植带,强调双方增进农业产品贸易的共同利益.
习近平继续他在美国大豆及玉米最大种植区艾奥瓦州的访问行程,他与中国农业部长韩长赋在德梅因会晤美国农业部长威尔萨克,开启被称之为史上第一次的中美农业讨论会.
习近平结束艾奥瓦州访问之後,将飞往此次访美行程的最後一站洛杉矶.
但就在习近平访问艾奥瓦州时,美国政坛掀起一场针对中国政策的论战,显示两国关系因国内政治而难以平顺发展.
正在角逐共和党总统候选人提名的罗姆尼攻击奥巴马的中国政策,称其方向明显错误.
奥巴马的选举阵营进行了反击,指责罗姆尼想"两全其美."民主党称,罗姆尼去年8月出售了在中国的投资,就是为了表明其政治立场.
习近平说,中国在关键谷物及食用油方面有足够储备,已经确保了国家粮食供应的安全,不过中国仍需要美国大豆和其他食品、畜产饲料供应.
艾奥瓦州州长布兰斯塔德（Terry Branstad）说,该州对中国的出口--大多数为农产品--较2000-2010年成长了1,200%.
中美官员表示,将签署一项五年战略合作协议,旨在勾勒出两国长期食品安全目标的首要任务.
"农业是我们有共同利益的领域,"韩长赋在中美农业讨论会中透过翻译对记者说."它已经为企业和公司带来巨大收益."(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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