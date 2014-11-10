习近平与日本首相安倍晋三举行正式会谈（更新版）

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
（新增引语和细节）
路透北京11月10日（记者 Leika Kihara） - 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一举行了正式会谈，这是他们就任国家领导人以来首次正式会晤。这次会谈是中日两国在改善关系上实现的突破性进展。
电视画面显示，安倍在人民大会堂等待习近平的迎接，而通常的做法是习近平在这里等待外宾。两人握手时习近平表情严肃，面无笑容，没有说话，握手场面尴尬。
“这是改善双边关系、向互利互惠关系核心回归的第一步，”安倍在会后对记者说道。
哥伦比亚大学教授Gerry Curtis表示：“习近平必须考虑国内如何报导这次会面。如果看起来像是会见他的好朋友，那可能不是什么好事。”
Curtis指出，抛开肢体语言，本次会谈是双方修复关系的“重要的积极进展”。
中国外交部称，习近平强调历史问题事关13亿多中国人民感情，希望日本继续走和平发展道路，采取审慎的军事安全政策。
日本内阁官房副长官Katsunubo Kato表示，会谈没有直接提及有争议的岛屿或靖国神社。
安倍称，中日领导人同意开始为建立海洋危机机制进行准备，以防止出现冲突。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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