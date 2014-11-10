更新版 1-中日关系：习近平与日本首相安倍晋三举行正式会谈

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
(新增引语；本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月10日（记者 Leika Kihara） - 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一举行了正式会谈，这是他们就任国家领导人以来首次正式会晤。这次会谈是中日两国在改善关系上实现的突破性进展。
电视画面显示，安倍在人民大会堂等待习近平的迎接，而通常的做法是习近平在这里等待外宾。两人握手时习近平表情严肃，()面无笑容，没有说话，握手场面尴尬。
“这是改善双边关系、向互利互惠关系核心回归的第一步，”安倍在会后对记者说道。
哥伦比亚大学教授Gerry Curtis表示：“习近平必须考虑国内如何报导这次会面。如果看起来像是会见他的好朋友，那可能不是什么好事。”
Curtis指出，抛开肢体语言，本次会谈是双方修复关系的“重要的积极进展”。
中国外交部称，习近平强调历史问题事关13亿多中国人民感情，希望日本继续走和平发展道路，采取审慎的军事安全政策。
日本内阁官房副长官Katsunubo Kato表示，会谈没有直接提及有争议的岛屿或靖国神社。
安倍称，中日领导人同意开始为建立海洋危机机制进行准备，以防止出现冲突。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。
* 股市上扬减少债市需求 * 夸尔斯的提名看似对银行股有所帮助 * 10年期美债收益率昨晚跌至五个月低位 路透纽约4月17日 - 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因股市 上扬，减少了对避险公债的需求，且有报道称，特朗普政府可能提名对银 行友好的官员担任负责银行监管的美国联邦储备理事会(FED/美联储)副主 席。 美国股市周一将终结三连跌走势，因投资者将注意力转向第一季业绩 。 “看一下股市...我认为这是原因之一，”Cantor Fitzgerald利率策 略师Justin Lederer称。 华尔街日报和彭博新闻等报道称，预计布什政府时期的前美国财政部 官员夸尔斯将被提名为负责银行监管的美联储副主席。 “市场感觉他可能会推出一些有助于银行业的监管办法，收益率走低 的压力因此减弱，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma 称。 指标10年期美债 价格尾盘下跌7/32，收益率报2.252%， 隔夜市