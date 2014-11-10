更新版 1-中日关系：习近平与日本首相安倍晋三举行正式会谈

(新增引语；本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月10日（记者 Leika Kihara） - 中国国家主席习近平与日本首相安倍晋三周一举行了正式会谈，这是他们就任国家领导人以来首次正式会晤。这次会谈是中日两国在改善关系上实现的突破性进展。

电视画面显示，安倍在人民大会堂等待习近平的迎接，而通常的做法是习近平在这里等待外宾。两人握手时习近平表情严肃，()面无笑容，没有说话，握手场面尴尬。

“这是改善双边关系、向互利互惠关系核心回归的第一步，”安倍在会后对记者说道。

哥伦比亚大学教授Gerry Curtis表示：“习近平必须考虑国内如何报导这次会面。如果看起来像是会见他的好朋友，那可能不是什么好事。”

Curtis指出，抛开肢体语言，本次会谈是双方修复关系的“重要的积极进展”。

中国外交部称，习近平强调历史问题事关13亿多中国人民感情，希望日本继续走和平发展道路，采取审慎的军事安全政策。

日本内阁官房副长官Katsunubo Kato表示，会谈没有直接提及有争议的岛屿或靖国神社。

安倍称，中日领导人同意开始为建立海洋危机机制进行准备，以防止出现冲突。（完）