习近平访问非洲 侧重加强经贸纽带

中国国家主席习近平周日起访问非洲，在坦桑尼亚签署了多项贸易与合作协议，彰显非洲大陆作为资源丰富地区及市场对中国的战略意义。习近平此次非洲之行出访国家包括坦桑尼亚、南非和刚果共和国。习近平将于周一发表此行首次政策演讲。路透