习近平任中央军委深化国防和军队改革领导小组组长

路透上海3月16日 -新华社报导，中国中央军委深化国防和军队改革领导小组周六召开第一次全体会议，担任组长的国家主席习近平强调，要着眼实现强军目标，正确把握深化国防和军队改革的指导原则。要围绕强军目标推进改革。

习近平在会上指出，要坚持以军事斗争准备为龙头，坚持问题导向，把改革主攻方向放在军事斗争准备的重点难点问题上，放在战斗力建设的薄弱环节上。

他同时强调，“要牢牢把握积极稳妥这个总要求。该改的就要抓紧改、大胆改、坚决改。同时，重大改革举措牵一发而动全身，必须稳妥审慎。”

会议宣布了深化国防和军队改革领导小组人员组成和机构设置，范长龙为副组长，许其亮为常务副组长。

去年11月中国决定成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面。今年1月习近平先后出任了深改组组长和国安委主席。

中国在3月初的人大上刚宣布，2014年国防支出将增长12.2%至8,082.3亿元人民币，将强化海防和空防能力，并加强国防科研和高新技术武器装备发展。（完）

(发稿 林高丽; 审校 黄凯)

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