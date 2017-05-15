习近平称对“一带一路”充满信心 签署协议的国家及组织达68个（更新版）

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路透北京5月15日 - 中国国家主席习近平周一称，“一带一路”建设已经进入全面展开的新阶段，有理由对一带一路建设前景充满信心；截至目前，同中国签署“一带一路”合作协议的国家和国际组织总数达到68个。

他并透露，中方将在2019年举办第二届“一带一路”高峰论坛。

“各国政策协调不断加强，重大经贸项目加快实施，基础设施联通网络正在形成，贸易投资便利化不断提高，”习近平在“一带一路”新闻发布会上称。

同时，支持将“一带一路”和其它国家提出的发展规划对接，形成优势互补、协同发展的局面；并规划合作路线图，确定重点合作领域和行动路径。

他强调，未来将把互联互通作为重点合作领域，努力连接陆上通道、海上港口，打造陆海通达、两翼齐飞的基础设施连通网络；并将加强“软联通”，开展信息互换、监管互认、执法互助，促进海关质检等领域合作，促进各国规则标准体系的相互兼容。

此外，拓展融资渠道，创新融资方式，降低融资成本，建立稳定、可持续、风险可控的金融保障体系；将继续为重大项目提供政策支持，促进贸易投资自由化便利化，并在可持续发展、反腐败、减贫减灾等领域开展合作。

“‘一带一路’是开放和包容的，希望继续在开放中合作、在合作中共赢。”习近平称。

他并指出，“一带一路”建设是长期工程，需要各方携手合作努力把蓝图转化为行动。

同日发布的中国“一带一路”高峰论坛公报并显示，全球经济依然面临挑战，将努力促进在WTO框架范围内的开放型多边贸易体系；公报并重申在公平竞争基础上扩大贸易和投资的重要性。

习近平周日在开幕式发表主旨演讲时表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。（完）