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路透中文国际短讯 | 2013年 8月 1日 星期四 15:36 BJT

习近平称中国应提高海洋维权能力

中国国家主席习近平主持中共中央政治局集体学习时表示，中国希望用和平方式、谈判方式解决海洋领土争端，但不能牺牲国家核心利益，中国必须提高海洋维权能力。习近平称，建设海洋强国是中国的重大部署，因为海洋在国际政治、经济、军事、科技竞争中的战略地位明显上升。图为习近平。路透

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