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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 14日 星期四 11:56 BJT

习近平正式当选中国国家主席 李源潮当选副主席

在北京召开的十二届人大一次会议周四宣布，习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席。习近平是前国务院副总理习仲勋次子，现任中华人民共和国主席，军事委员会主席及中共中央总书记。李源潮2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长。路透
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