习近平称中国金融形势良好但存外部冲击可能 加强金融监管处置风险点

路透北京4月26日 - 中国最高领导层最新表示，总体看中国金融形势良好、风险可控，要坚决守住不发生系统性金融风险底线，要深化金融改革、统筹监管系统重要性金融机构，采取措施处置风险点，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

新华社周三援引国家主席习近平在中央政治局第四十次集体学习上的讲话称，金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。维护金融安全，是关系中国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。

“金融活，经济活；金融稳，经济稳。”他表示，必须充分认识金融在经济发展和社会生活中的重要地位和作用，切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事，扎扎实实把金融工作做好。

习近平强调，总体看，中国金融形势是良好的，金融风险是可控的。同时，在国际国内经济下行压力因素综合影响下，中国金融发展面临不少风险和挑战。在经济全球化深入发展的今天，金融危机外溢性突显，国际金融风险点仍然不少。一些国家的货币政策和财政政策调整形成的风险外溢效应，有可能对中国金融安全形成外部冲击。

“对存在的金融风险点，我们一定要胸中有数，增强风险防范意识，未雨绸缪，密切监测，准确预判，有效防范，不忽视一个风险，不放过一个隐患。”他表示。

首创证券研发部总经理王剑辉认为，从讲话内容看，最高管理层肯定了一行三会监管趋紧严控风险的措施，重申了风控是今年金融领域工作的主旋律；对风险有基本判断，内部风险基本可控，外部风险值得警惕，需要摸排预判提早准备。

他并称，会议提出了中国式风控模式，包括：一、制度改革，增强企业自身防风险抗风险能力；二、严监管细监管，控制法律风险；三、积极处置，通过后期工作控制风险蔓延。他预计目前的监管格局制度框架会延续，暂时不会有大变动，中央地方分工也没有传递出要改变的迹象。

**六项任务**

习近平就维护金融安全提出六项任务，首先要深化金融改革，完善金融体系，推进金融业公司治理改革，强化审慎合规经营理念，推动金融机构切实承担起风险管理责任，完善市场规则，健全市场化、法治化违约处置机制。

其次，加强金融监管，统筹监管系统重要性金融机构，统筹监管金融控股公司和重要金融基础设施，统筹负责金融业综合统计，确保金融系统良性运转，确保管理部门把住重点环节，确保风险防控耳聪目明，形成金融发展和监管强大合力，补齐监管短板，避免监管空白。

还要采取措施处置风险点，着力控制增量，积极处置存量，打击逃废债行为，控制好杠杆率；加大对市场违法违规行为打击力度，重点针对金融市场和互联网金融开展全面摸排和查处。

此外，要为实体经济发展创造良好金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道，积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资，加强信贷政策指引，鼓励金融机构加大对先进制造业等领域的资金支持，推进供给侧结构性改革。

习近平指出，维护金融安全，要坚持底线思维，坚持问题导向，在全面做好金融工作基础上，着力深化金融改革，加强金融监管，科学防范风险，强化安全能力建设，不断提高金融业竞争能力、抗风险能力、可持续发展能力，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

他强调，发展金融业需要学习借鉴外国有益经验，但必须立足国情，从中国实际出发，准确把握中国金融发展特点和规律，不能照抄照搬。

中国中共中央政治局周二召开会议表示，要及时解决经济运行中的突出矛盾和问题，确保经济平稳健康发展和供给侧结构性改革得到深化，确保不发生系统性金融风险；要高度重视防控金融风险，加强监管协调，加强金融服务实体经济，加大惩处违规违法行为工作力度。（完）