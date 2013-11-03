习近平：中国不会落入中等收入陷阱 三中全会将出台综合改革方案

中国石化料今年油价缓慢上升 将就沙特阿美IPO进行交流（更新版）
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路透北京11月3日 -中国国家主席习近平表示，对中国经济健康发展有信心，中国不会落入所谓中等收入国家陷阱，即将召开的十八届三中全会将提出综合改革方案。
“支撑中国经济发展的内生因素很充分。我们对中国经济保持持续健康发展抱有信心。中国不会落入所谓中等收入国家陷阱。”新华社周六援引他在北京会见21世纪理事会北京会议外方代表时称。
这和国务院总理李克强在此次会议开幕式上的讲话相呼应。李克强指出，今后若干年中国经济将继续以中高速度增长，实现现代化还有很长的路要走，而改革已经进入深水区，财政、金融、价格、企业等改革都会不断走向深入。
“改革开放永无止境，只有进行时没有完成时。”习近平称，“再过几天，就要召开中国共产党第十八届三中全会，提出综合改革方案，就全面深化改革进行总体部署。”
李克强也表示，中国未来的发展是转型升级的发展，是扩大内需的发展，是新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步推进的发展。
在谈到全球贸易谈判时，他说，现在区域经济正在重组重构，中方希望多哈回合谈判等多边贸易体制继续向前发展，同时推动区域性贸易投资自由化和便利化，两个“轮子”一起转。(完)
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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