习近平：改革需要加强顶层设计和整体谋划

路透北京11月13日 -中国国家主席习近平周三在与党外人士的座谈会上表示，全面深化改革是一项系统的复杂工程，需要加强顶层设计和整体谋划，要在基本确定主要改革举措基础上，深入研究各项改革关联性、可行性。

央视新闻联播援引他的话称，改革是由问题倒逼而产生，又在不断解决问题中而深化，不可能一蹴而就。

“用改革解决党和国家发展中的一系列问题，旧的问题解决了，新的问题又会产生，制度总是需要不断完善，因为改革既不可能一蹴而就，也不可能一劳永逸。”他说。

习近平并称，全面深化改革关键要有新的谋划，新的举措，要有强烈的问题意识，以重大问题为导向，抓住重大问题关键问题，进一步研究思考，找出答案。

刚刚闭幕的中共十八届三中全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果，其中一些新提法和新举措也让市场有了更多解读空间。

包括中央成立全面深化改革领导小组以及成立国家安全委员，被视为将推进改革和加强国家安全提高到更高的决策层面，而市场在资源配置中的作用由以往的“基础性”提法改为“决定性”作用更是令人眼前一亮。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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