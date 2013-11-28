习近平：要坚定不移推进改革 全面准确把握各项改革举措

路透北京11月28日 -继十八届三中全会确定了中国未来大力改革蓝图后，中国国家主席习近平近日指出，要坚定不移推进改革。要全面准确地把握各项改革举措，并结合实际，抓好中央重大改革措施的细化和落实。

新华社周四报导，习近平近日在山东考察时表示，解决中国发展面临的难题，不深化改革不行，深化改革力度小了也不行。无论遇到什么困难，出现什么干扰，都要坚定不移推进改革。

习近平并指出，要准确推进改革，认真执行中央要求，不要事情还没弄明白就盲目推进。要有序推进改革，该中央统一部署的不要抢跑，该尽早推进的不要拖宕，该试点的不要仓促推开，该深入研究后再推进的不要急于求成，该得到法律授权的不要超前推进。

同时要协调推进改革，注重改革的关联性和耦合性，把握全局，力争最大综合效益。要善于把自觉维护中央大政方针的统一性严肃性和因地制宜、充分发挥主观能动性结合起来。任务一经确定，就要一步一个脚印、稳扎稳打向前走。

此外，习近平并强调，全面深化改革任务艰巨、矛盾繁多，对党的执政能力和领导水平是一个新的考验。党的建设各项工作，都要紧紧围绕全面深化改革来定任务、添措施、建机制，都要用保证和促进全面深化改革的实际成效来检验。

此前出炉的中共十八届三中全会公报可谓“万众瞩目”，全会明确了改革的总方向和基本目标，提出将在2020年重点领域重点环节取得决定性成果。(完)

(发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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