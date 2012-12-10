习近平：富国之路、富民之路要坚定不移走下去

路透香港12月10日电---中国新任中共总书记习近平于周末在广东展开"南巡之旅",习近平表示,党中央作出改革开放的决定是正确的,今後仍要继续下去;富国之路、富民之路要坚定不移地走下去,而且要有新开拓.

广东省是中国上世纪80年代改革开放的前沿阵地.中国第二代领导人邓小平1992年南巡後,奠定了中国经济体制改革,故这次习近平的南巡亦被外界视为中共延续改革开放之路.

"党中央作出的改革开放的决定是正确的,今後仍然要走这条正确的道路,富国之路,富民之路要坚定不移地走下去,而且要有新开拓."习近平说.

综合多份香港报章周末报导,习近平这次南巡显出其亲民的作风,其所到之处没有铺迎宾红地毡,没有悬挂标语横幅,不铺张,不封路,符合中共中央上周通过的"改变工作作风"新规定,领导人到地方视察时简化接待.

习近平赞扬深圳在改革开放过程中发挥了巨大的作用,并希望深圳和广东在未来的改革发展道路上,作出更大的贡献.

香港明报报导指,一名香港记者在微博中透露其在莲花山曾近距离与习近平握了一下手,并问习近平有没有话要说给香港同胞听.习近平回应说:"香港一定会繁荣昌盛的." (完)

--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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