习近平将成为首位出席世界经济论坛年会的中国国家主席

路透北京/日内瓦1月10日 - 中国国家主席习近平本月将赴达沃斯出席世界经济论坛2017年年会，他将是首位出席该论坛的中国国家领导人。今年年会将围绕公众对全球化日益增长的不满、以及美国总统当选人特朗普等议题展开。

中国支持全球化进程，而习近平将在1月17-20日召开的论坛年会上成为关注焦点。

中国外交部周二确认，习近平将于1月17日出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。

本届年会闭幕当天恰逢特朗普就任美国总统。特朗普采取保护主义政策立场，在竞选时许诺推动美国退出国际贸易协定，并对中国和墨西哥产品提高关税，他称这些政策将促使一些行业和就业岗位回到美国。

世界经济论坛执行主席施瓦布（Klaus Schwab）称，期待习近平展现中国在历史的转折时期，如何在全球事务中起到“应势而为、勇于担当的领导角色”，现在世界需要有新的理念来面对未来。

“以简化的方法应对复杂的全球问题肯定行不通。不能仅采用民粹主义的方法，”施瓦布在日内瓦的记者会上称，指的是特朗普当选美国总统和英国公投脱欧为标志的反全球化浪潮抬头。

中国外交部发言人陆慷在例行新闻会上称，习近平将在1月15-18日对瑞士进行国事访问，并出席达沃斯论坛年会。

陆慷称，习近平还将访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织以及国际奥委会。

其他一些国家领导人今年则不会出席达沃斯年会，包括世界经济论坛常客、德国总理默克尔和加拿大总理特鲁多。

欧盟执委会主席贾克也未出现在周二发布的来宾名单中。不过在3,000名与会者中包括多位国家总统、总理和央行总裁，以及来自1,000家企业的1,800名高管。

施瓦布表示，美国将派出副总统拜登和国务卿克里，以及“代表新(特朗普)政府的过渡团队人士”参会。(完)