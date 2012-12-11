习近平：加快推进经济结构战略性调整刻不容缓

路透北京12月11日电---正在中国广东考察工作的中共中央总书记习近平表示,加快推进经济结构战略性调整刻不容缓,要按照稳中求进的工作总基调,扎实推动中国经济持续健康发展.

他在广州主持召开经济工作座谈会时表示,既要充分肯定今年中国经济社会发展取得的成绩,看到中国经济社会发展基本面长期趋好的态势,也要看到国际国内各种不利因素的长期性、复杂性、曲折性.

"不回避矛盾,不掩盖问题,从坏处准备,争取最好的结果."新华网新闻稿引述习近平称.

针对大家提出的关于做好经济工作的建议,习近平强调,加快推进经济结构战略性调整是大势所趋,刻不容缓.要坚定不移推进体制创新、科技创新,落实创新驱动发展战略,推动经济发展方式转变,推进经济结构战略性调整.

他表示,要通过深化改革、完善市场经济体制机制、转变政府职能、加强法治等措施来解决座谈会上大家提出的问题.

中国11月公布的经济数据依旧维持偏暖态势,尤其工业增加值增幅在时隔八个月后重返两位数,明显高于市场预期,而消费与投资增速也保持平稳,显示中国经济继续在企稳回升态势下运行.不过,贸易数据却低于预期,显示中国经济触底回升之路并不平坦.(完)

--发稿 沈燕; 审校 黄凯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。