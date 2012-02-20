习近平：今年中国经济增速不会大幅下滑

独家：中国考虑为大型科技公司上市提供快捷通道--消息
路透香港2月24日 - 据六位了解情况的消息人士称，中国证券监管机构在考虑为部分国内最大的科技公司上市提供快捷通道，以帮助这些公司跳过申请上市的长队并激励国内证交所。
路透北京2月20日电---中国国家副主席习近平表示,今年中国经济社会发展的总基调是"稳中求进",经济增速不会出现大幅下滑,中国的发展仍处於重要战略机遇期.
新华社援引习近平周六接受《爱尔兰时报》书面采访时并称,中国不赞成唱空或者做空欧洲,中国还将继续以自己的方式支持欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织为解决欧债问题所作的努力.
他表示,中国经济发展增速有所回落,在很大程度上是在加强宏观调控过程中主动调控的结果,同时外需明显减弱、国内投资需求有所放缓、居民消费增长难度加大,也对经济增长存在一定影响.
"从今年起,我们适当调低了经济增长速度预期目标,这有利於缓解物价、能源资源、环境等方面压力,也有利於加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益,"习近平称.
他并表示,在较长时期内中国继续保持经济平稳较快发展仍具备不少有利条件.特别是未来五年,中国进口总额将达8万亿美元,每年对外投资将超过1,000亿美元.
同时,他强调,中国是包括爱尔兰在内的欧洲各国应对危机、实现复苏可以借重的力量,是在国际多边事务中可以信赖的合作夥伴.
中国2011年国内生产总值(GDP)同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.中国国家信息中心稍早预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP料同比增长8.5%左右.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。
路透北京2月24日 - 今年1月，沙特阿拉伯重新夺回中国最大原油供应国的宝座。根据中国海关总署周五公布的数据，沙特对华原油出口量较上年同期增长18.9%至503万吨，合118万桶/日。