习近平：今年中国经济增速不会大幅下滑

路透北京2月20日电---中国国家副主席习近平表示,今年中国经济社会发展的总基调是"稳中求进",经济增速不会出现大幅下滑,中国的发展仍处於重要战略机遇期.

新华社援引习近平周六接受《爱尔兰时报》书面采访时并称,中国不赞成唱空或者做空欧洲,中国还将继续以自己的方式支持欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织为解决欧债问题所作的努力.

他表示,中国经济发展增速有所回落,在很大程度上是在加强宏观调控过程中主动调控的结果,同时外需明显减弱、国内投资需求有所放缓、居民消费增长难度加大,也对经济增长存在一定影响.

"从今年起,我们适当调低了经济增长速度预期目标,这有利於缓解物价、能源资源、环境等方面压力,也有利於加快转变经济发展方式、切实提高经济发展质量和效益,"习近平称.

他并表示,在较长时期内中国继续保持经济平稳较快发展仍具备不少有利条件.特别是未来五年,中国进口总额将达8万亿美元,每年对外投资将超过1,000亿美元.

同时,他强调,中国是包括爱尔兰在内的欧洲各国应对危机、实现复苏可以借重的力量,是在国际多边事务中可以信赖的合作夥伴.

中国2011年国内生产总值(GDP)同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.中国国家信息中心稍早预计,今年一季度中国宏观经济仍将呈现平稳回落态势,当季GDP料同比增长8.5%左右.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

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