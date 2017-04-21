习近平要求坚持稳中求进总基调 全面做好稳增长、防风险等工作

路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，紮实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。

中央电视台周五新闻联播援引他在广西考察时讲话并称，要在“一带一路”框架下推动中国的大开放、大开发。广西有条件在“一带一路”建设中发挥更大作用，要立足独特区位，全力实施开放带动战略，推动关键项目落地。

“中国这么一个大国，必须要做实体经济。不能够脱实向虚，搞好制造业要推动创新驱动，新旧动能让它转换一下。”他说，“国有企业是主力军也是生力军，攻坚克难打硬仗还要靠主力军、生力军。”

习近平年初曾表示，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。（完）