《信报》：习近平访德批日 中日关系走向摊牌

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（3月31日社评）
国家主席习近平访欧，在德国柏林演讲，阐释中国和平崛起的外交方针，并重提日本侵华史，批评日本在南京犯下屠杀30多万人的暴行。日本政府昨天迅速回应，向中国提出抗议，显示安倍政府坚决不改错误历史观的政治立场，此举不仅再压缩了中日改善关系的回旋空间，也令双方＂军事化＂关系和战略对抗有进一步恶化趋向。
与此同时，习氏引中德两国的哲人警语，以表中国和平崛起的心迹，强调中国绝非危险的＂墨菲斯托＂，不是歌德名着《浮士德》笔下这个魔鬼；再以中国兵书《司马法．仁本》所言，＂国虽大，好战必亡＂作为理据的注脚，显然是设法释除西方国家对＂中国威胁论＂的疑虑。
有外媒报导，中国曾试图安排习氏与德国总理默克尔共同参观纳粹大屠杀博物馆，以突显德国对过去侵略行为真诚悔过，据此反照安倍政府的错误，但因德国不想卷入中日的争议漩涡而加以婉拒。然而，习近平始终把握时机，借题发挥，意味两国改善关系的外交弹性进一步萎缩，倒迫双边关系走上＂摊牌＂之路。
事到如今，中日关系能否改善，取决于钓鱼岛主权争端能否缓和，以及安倍政府能否纠正错误的历史观。但两国通过对话化解分歧的机会，目前看来相当渺茫。
今年是中日甲午战争120周年，形势敏感。若安倍政府不及时纠正错误的历史观，使两国军事化的关系进一步恶化，一旦双方在东海海空域出现军事磨擦，势必令两国的矛盾和冲突更难化解，并埋下＂长期化＂对抗的祸根。可以说，中日的大国博弈，如今正走到了一个极为关键的十字路口。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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