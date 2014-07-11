习近平出访巴西途中将经停希腊

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京7月11日 - 中国外交部发言人秦刚周五称，中国国家主席习近平下周出访南美时会经停希腊。这是一个月时间里中国高层领导人再次访问希腊。
秦刚在例行记者会上表示，习近平将在前往巴西参加金砖国家峰会途中，在希腊罗得岛做技术经停。
“经停期间，习近平主席将分别会见希腊总统和总理。”秦刚说道。
希腊政府称，习近平将于周日抵达罗得岛，与希腊总统帕普利亚斯共进午餐。
中国国务院总理李克强上月曾出访希腊。
希腊希望中国的投资将有助于希腊经济复苏，中国则看重希腊在地理上的战略性位置，希腊是中国商品输往欧洲和非洲的门户。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。