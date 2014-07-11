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时事要闻 | 2014年 7月 11日 星期五 19:09 BJT

习近平出访巴西途中将经停希腊

路透北京7月11日 - 中国外交部发言人秦刚周五称，中国国家主席习近平下周出访南美时会经停希腊。这是一个月时间里中国高层领导人再次访问希腊。

秦刚在例行记者会上表示，习近平将在前往巴西参加金砖国家峰会途中，在希腊罗得岛做技术经停。

“经停期间，习近平主席将分别会见希腊总统和总理。”秦刚说道。

希腊政府称，习近平将于周日抵达罗得岛，与希腊总统帕普利亚斯共进午餐。

中国国务院总理李克强上月曾出访希腊。

希腊希望中国的投资将有助于希腊经济复苏，中国则看重希腊在地理上的战略性位置，希腊是中国商品输往欧洲和非洲的门户。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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