习近平淡化中国经济“硬着陆”担忧

路透洛杉矶2月17日电---中国国家副主席习近平周五表示,中国经济今年将会稳定增长并避免硬着陆,不认为会像分析师担心的那样,遭遇这种可能波及全球经济的情况.

习近平在洛杉矶的一个商业论坛上表示,中国将继续刺激内需,同时引导投资流向美国,希望以此打动渴望分享中国经济增长成果的美国企业和各州州长.

他说,2012年将是推进第十二个五年规划的关键一年.中国经济将维持平稳增长……决不会出现所谓硬着陆.

"我们会鼓励消费、进口,以及外向型投资."他在访美最後一日出席该商业论坛时称.

中美两国在从人权到台湾的许多问题上都争论不休.美国2011年对中国的贸易逆差扩大至创纪录的2,955亿美元,不少美国议员抱怨称,人民币汇率被严重低估,给予中国企业不公平的竞争优势.

奥巴马政府还指责北京漠视知识产权侵权问题、针对外国投资者设置壁垒并实施有利於中国大型国有企业的规定,从而扭曲了贸易流动.

习近平周五表示,中国正致力於消除这些疑虑.

"我们正通过多种行政和司法手段,加强知识产权的保护."他说.

外界认为习近平的访美之行旨在表达中国立场,即中国经济的快速增长为美国经济带来机会而非威胁.他还参加了美国各州州长与中国省长的会谈,内容为扩大经贸联系.

在美国一些州长和中国省长参加的欢迎会上,美国副总统拜登称,美国欢迎中国的竞争和投资.但他也再次强调了贸易壁垒问题.

"如果竞争规则公平且大家共同遵守,那麽竞争只会令所有人都受益."他说,"美国经济增长越快,中国民众就会获得越大的好处."(完)

--编译 徐文焰;审校 吴云凌

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