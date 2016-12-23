习近平称中央坚定支持香港特区政府依法遏制“港独”活动

路透北京12月23日 - 新华社援引中国国家主席习近平报导称，中央对香港行政长官和特别行政区政府的工作充分肯定，中央政府坚定支持特别行政区政府依法遏制“港独”活动。

习近平周五下午在中南海瀛台会见来京述职的香港特别行政区行政长官梁振英时强调，“一国两制”符合国家利益和港人福祉，中央政府、特别行政区政府和香港社会要坚定信心、坚守底线、坚决维护，确保“一国两制”在香港的实践在基本法轨道上向前推进。

习近平表示，一年来，在中央政府支持下，梁振英行政长官带领特别行政区政府稳健施政，在土地房屋、安老扶贫、科技创新等方面做了大量工作，取得了明显进展。

“在遏制‘港独’、依法处置街头暴力活动等重大问题上，严格按照基本法、全国人大常委会对基本法的解释和特别行政区法律办事，维护了国家主权、安全、发展利益，维护了香港经济发展和社会稳定。”习近平称。

他并表示，中央尊重并理解梁振英因家庭原因不参选连任下任行政长官的决定。

香港特区行政长官梁振英此前宣布，将不会竞选连任下届特首，原因是在未来一段时间需要照顾好家庭；并指这是他个人及家庭的意思，而非中央不批准其连任。梁振英下午会见传媒宣布不寻求连任的决定，并表示已将决定向中央报告，而中央对此亦表示理解。（完）