中国国家主席习近平将赴香港出席庆祝回归20周年大会

专访：美国债务上限逼近 众议院领袖着眼于两党协议

路透华盛顿6月23日 - 美国众议院预算委员会的民主党议员John Yarmuth周五表示，国会领袖们正在悄然着手两党协议，以在数周内调高美国债务上限，希望藉此阻止9月预算之争时所引发的艰困债务议题。