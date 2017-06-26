中国国家主席习近平将赴香港出席庆祝回归20周年大会

美总统特朗普游说党内议员 争取对共和党医改法案的支持
路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。
路透北京6月25日 - 新华社周日报导称，中国国家主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。
中国国务院6月21日任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。上述任命是根据香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥的提名，经国务院任命。（完）
(发稿 乔艳红；审校 张喜良)
路透华盛顿6月23日 - 特朗普总统周五致电共和党参议员，欲动员他们支持本党的医保改革方案，同时他也承认，这项立法能否成功通过，命运仅悬于一线之间。
路透华盛顿6月23日 - 美国众议院预算委员会的民主党议员John Yarmuth周五表示，国会领袖们正在悄然着手两党协议，以在数周内调高美国债务上限，希望藉此阻止9月预算之争时所引发的艰困债务议题。
路透伦敦6月25日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯周日称，他“确信”能够与欧盟协商达成一项较好的退欧协定。该协议可能需要大约一两年的过渡安排。