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时事要闻 | 2017年 6月 26日 星期一 08:02 BJT

中国国家主席习近平将赴香港出席庆祝回归20周年大会

路透北京6月25日 - 新华社周日报导称，中国国家主席习近平将于6月29日至7月1日赴香港，出席庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼，并视察香港特别行政区。

中国国务院6月21日任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。上述任命是根据香港特别行政区第五任行政长官林郑月娥的提名，经国务院任命。（完）

(发稿 乔艳红；审校 张喜良)

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