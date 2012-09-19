版本:
中国
时事要闻 | 2012年 9月 19日 星期三 17:59 BJT

习近平呼吁日本在钓鱼岛争议中克制行为

路透北京9月19日电---中国新华社报导,中国国家副主席习近平周三表示,日本应该克制其行为,停止侵犯中国主权.

根据新华社报导,习近平指出,日本"购买"钓鱼岛是一场闹剧.

习近平是在会晤美国国防部长帕内塔时,作出上述表示.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐