习近平：加强改进政法工作 处理好维稳和维权关系

路透北京1月8日 -中国国家主席习近平在中央政法工作会议上表示，司法体制改革是政治体制改革的重要组成部分，要坚持严格执法、公正司法，积极深化改革，加强和改进政法工作。

中央电视台新闻联播播出习近平讲话称，维护社会大局稳定是政法工作的基本任务，要处理好维稳和维权的关系，完善对维护群众切身利益有重大作用的制度，强化法律在化解矛盾中的权威地位。

“从一定意义上说，公平正义是政法工作的生命线，司法机关是维护社会公平正义的最后一条防线。”习近平在会上表示，促进社会公平正义是政法工作的核心价值追求。

他提出，各级领导干部要带头依法办事，带头遵守法律，牢固确立法律红线不能触碰、法律底线不能逾越的观念，不要去行使依法不该由自己行使的权力，更不能以言代法、以权压法、徇私枉法。

习近平还强调，在执法办案各个环节都设置隔离墙、通上高压线，谁违反制度就要给予最严厉的处罚，构成犯罪的要依法追究刑事责任。要坚持以公开促公正，以透明保廉洁，增强主动公开、主动接受监督的意识，让暗箱操作没有空间，让司法腐败无法藏身。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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