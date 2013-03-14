习近平正式当选中国国家主席 李源潮当选副主席

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透北京3月14日 - 正在北京召开的十二届人大一次会议周四宣布，习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席。
习近平,60岁，1953年6月生，是前国务院副总理习仲勋次子,现任中华人民共和国主席，军事委员会主席及中共中央总书记。
李源潮,63岁，1950年11月生，2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长,曾多次强调反腐. （完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 中国中央电视台（CCTV）周三报导称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普通电话，习近平指出，中国坚持实现半岛无核化目标，坚持维护半岛和平稳定，主张通过和平方式解决问题，愿同美方就半岛问题保持沟通协调。