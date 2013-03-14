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时事要闻 | 2013年 3月 14日 星期四 11:56 BJT

习近平正式当选中国国家主席 李源潮当选副主席

路透北京3月14日 - 正在北京召开的十二届人大一次会议周四宣布，习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席。

习近平,60岁，1953年6月生，是前国务院副总理习仲勋次子,现任中华人民共和国主席，军事委员会主席及中共中央总书记。

李源潮,63岁，1950年11月生，2007年至今任中共中央政治局委员、中央书记处书记，中央组织部部长,曾多次强调反腐. （完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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