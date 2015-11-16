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路透中文国际短讯 | 2015年 11月 16日 星期一 14:43 BJT

习近平称中国将坚定推进结构性改革 期待人民币加入SDR篮子

中国国家主席习近平在二十国集团（G20）会议期间表示，中国有能力保持经济中高速增长，今年经济预计实现7%左右增长。面对经济下行压力，中国没有出台大规模刺激措施，将丝毫不动摇地坚持进行结构性改革。对于国际货币基金组织（IMF）报告建议将人民币纳入SDR篮子，中方表示欢迎，期待本月底IMF执董会讨论取得积极结果。路透

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