习近平称中国反腐败斗争压倒性态势已经形成 不敢腐的目标初步实现

路透北京1月6日 - 中国国家主席习近平周五称，党的纪律建设全面加强，腐败蔓延势头得到有效遏制，反腐败斗争压倒性态势已经形成，不敢腐的目标初步实现，不能腐的制度日益完善，不想腐的堤坝正在构筑。

他在中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议上发表讲话称，要敢于坚持原则，完善配套措施，推动问责制度落地生根；要积极稳妥推进国家监察体制改革，加强统筹协调，做好政策把握和工作衔接。

“要做到惩治腐败力度决不减弱、零容忍态度决不改变，坚决打赢反腐败这场正义之战。”习近平称。

他指出，管党治党从宽松软走向严紧硬，需要经历一个砥砺淬炼的过程，要严字当头、实字托底，步步深入、善作善成。党的各级组织要拿出滴水穿石的劲头、铁杵磨针的功夫，在坚持不懈、持之以恒中见常态、见长效。

习近平并称，党的各级组织要敢于较真碰硬，见物见人见细节，从点滴抓起，从具体问题管起，及时发现问题、纠正偏差。坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，着力遏制腐败滋生蔓延势头，惩治群众身边的不正之风和腐败问题。

中国中共中央政治局此前召开会议称，反腐败斗争压倒性态势已经形成，全面从严治党的制度建设取得丰硕成果，推进标本兼治，表明“扎紧制度笼子”不是一句空话。2017年要持续形成高压态势，净化党内政治生态。（完）