习近平：以更大政治勇气和智慧 不失时机深化重要领域改革

中国央行副行长称将重点防范交叉性金融风险 丰富维护金融稳定的工具箱
路透北京4月13日 - 中国央行副行长范一飞在周四召开的2017年金融稳定工作会议上称，将重点防范跨行业、跨市场的交叉性金融风险，着力丰富和完善维护金融稳定的工具箱，强化央行的金融稳定职能。
路透香港1月2日 - 中共中央总书记习近平近日发表讲话,指出必须坚持社会主义市场经济的改革方向,坚持对外开放的基本国策,以更大的政治勇气和智慧,不失时机深化重要领域改革.
他表示,稳定是改革发展的前提,必须坚持改革发展稳定的统一.只有社会稳定，改革发展才能不断推进;只有改革发展不断推进,社会稳定才能具有坚实基础.
他称,要坚持把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来,把改善人民生活作为正确处理改革发展稳定关系的结合点.
"历史、现实、未来是相通的.历史是过去的现实,现实是未来的历史."习近平在政治局会议上称.
此外,他并指出,改革开放是一个系统工程,必须坚持全面改革,在各项改革协同配合中推进.(完)
(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月14日 - 中国大型股份制银行--广发银行网站周四稍晚刊登公告称，为满足业务发展和稳健经营的需要，符合监管要求，提升资本充足率，拟进行总额不超过300亿元人民币的股份增发。
路透北京4月13日 - 中国一季度央企实现良好开局，期内累计实现利润3,120亿元人民币，同比增长23.2%，其中3月当月利润总额达到历史同期最好水平。不过国资委总会计师沈莹称，未来面临很多不确定不稳定因素，央企效益增速料放缓。