习近平：以更大政治勇气和智慧 不失时机深化重要领域改革

路透香港1月2日 - 中共中央总书记习近平近日发表讲话,指出必须坚持社会主义市场经济的改革方向,坚持对外开放的基本国策,以更大的政治勇气和智慧,不失时机深化重要领域改革.

他表示,稳定是改革发展的前提,必须坚持改革发展稳定的统一.只有社会稳定，改革发展才能不断推进;只有改革发展不断推进,社会稳定才能具有坚实基础.

他称,要坚持把改革的力度、发展的速度和社会可承受的程度统一起来,把改善人民生活作为正确处理改革发展稳定关系的结合点.

"历史、现实、未来是相通的.历史是过去的现实,现实是未来的历史."习近平在政治局会议上称.

此外,他并指出,改革开放是一个系统工程,必须坚持全面改革,在各项改革协同配合中推进.(完)

(记者 毕晓雯; 审校 杨淑祯)

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