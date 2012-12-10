香港《经济日报》：习近平南巡 汇聚能量攻改革

（12月10日社评）

新任总书记习近平正南巡广东,藉此推动须大胆创新的改革鸿图.此因目前中国在经济政治改革均障碍重重,故习近平除展示个人改革决心外,更藉南巡高举邓小平的改革旗帜,并点燃民众改革期望,集合3大力量为改革攻坚.

习近平以广东作施政起点,重踏改革开放总设计师邓小平92年南巡之路,相信是因习近平与当年的邓小平都力图打破改革瓶颈.邓小平藉南巡北伐,喊出谁不改革谁就要下台,打破保守气氛,将国家推回改革正轨.

习近平亦正面对政经改革瓶颈.经济上,中国依靠廉价劳动力、土地、出口的发展模式已不可持续.政治上则因政改长期滞後,贪腐与特殊利益集团官商勾结,令民怨不断积累,不利政治稳定.要打开改革新局,习近平就须集合庞大的政治能量,今次南巡正是要汇聚3股力量.

一是习近平的个人能量.他上任不足1个月已雷厉风行打击贪官,他无疑已展改革魄力与决心.二是邓小平的改革旗帜.改革势遭保守派与既得利益者阻挠,单靠习近平个人难成其事,故他藉南巡借邓的改革能量、邓的豪言"谁不改革谁下台".三是人民的改革期望.习近平藉南巡唤起人民对改革的期望与热情,让人民关注政治、监督政府,才有能量推出挑战特殊利益集团的大胆动作.

中国政经前路均陷入困局,须大胆创新谋求新的改革突破口,习近平在未来10年能否带领国家再上台阶,关键就在他能否汇聚上述3股改革动能,为他的改革鸿图提供巨大政治能量.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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