习近平称中国发展为亚洲和世界带来的是机遇不是威胁

路透雅加达10月3日（记者 Kanupriya Kapoor） - 中国国家主席习近平周四再次呼吁通过对话解决南中国海领土争议等问题。

习近平当天成为首位在印尼国会发表演说的外国元首，他没有提到东南亚国家提出的多边对话要求。美国也赞同多边对话，而不是中国与相关国家单独进行对话。

习近平下周将参加APEC峰会，南中国海领土争端问题势必将成为峰会中的重要议题。因美国政府近期关门，原定出席该峰会的美国总统奥巴马能否成行存疑。

习近平对印尼进行为期两天的访问，他在访问第二天表示，中国和一些东南亚国家在领土主权和海洋权利上存在分歧，双方要始终坚持以和平方式，维护双方关系和地区稳定大局。

习近平称，中国的发展给世界带来和平与友谊，为亚洲和世界带来的是发展机遇而不是威胁。

“我们希望习近平主席告诉我们中国是否愿意解决南中国海争议问题……但他根本没提这事，我个人很失望。”Tantowi Yahya议员对路透说道。

习近平利用访问试图加强中国与该地区的关系，称中国希望到2020年与东盟的贸易额达到1万亿美元。他周四晚些时候飞往马来西亚。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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